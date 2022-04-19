Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 19 апреля

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 19 апреля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.
«Калгари Флэймз» обыграл в гостях «Чикаго Блэкхоукс». Российский защитник «огней» Никита Задоров отметился голевой передачей.
«Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Колорадо Эвеланш». Капитан столичного клуба Александр Овечкин забросил свою 778-ю шайбу в НХЛ.
«Сиэтл Кракен» в домашнем матче выиграл у «Оттавы Сенаторз». Защитник канадского клуба Никита Зайцев отметился результативным пасом.
«Каролина Харрикейнз» в гостях переиграла «Аризону Койотс», российский форвард «ураганов» Андрей Свечников не набрал очков за результативность.
«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в гостях. Форвард «рыцарей» Евгений Дадонов провёл на льду 14.45 и заработал показатель полезности "-1".
«Ванкувер Кэнакс» дома крупно обыграл «Даллас Старз» со счётом 6:2. Российский форвард канадской команды Василий Подколзин набрал 2 (1+1) балла, нападающий гостей Александр Радулов отметился голевым пасом.
В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (114 очков, 75 матчей), «Торонто Мэйпл Лифс» (106, 76), «Каролина Харрикейнз» (106, 77), «Нью-Йорк Рейнджерс» (104, 76), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (100, 75), «Бостон Брюинз» (97, 75), «Питтсбург Пингвинз» (97, 77) и «Вашингтон Кэпиталз» (96, 76).
На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (116 очков, 76 матчей), «Калгари Флэймз» (103, 76), «Сент-Луис Блюз» (102, 76), «Миннесота Уайлд» (101, 75), «Эдмонтон Ойлерз» (94, 76), «Нэшвилл Предаторз» (91, 76), «Даллас Старз» (91, 76) и «Лос-Анджелес Кингз» (90, 77).
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