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Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 19 апреля

Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 19 апреля
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 19 апреля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.

«Калгари Флэймз» обыграл в гостях «Чикаго Блэкхоукс». Российский защитник «огней» Никита Задоров отметился голевой передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2022, вторник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Дюбе (Ханифин, Коулман) – 00:22 (5x5)   0:2 Годро (Ткачук, Задоров) – 06:23 (5x5)   1:2 Джонсон (Тэйвз, Кубалик) – 07:06 (5x5)   1:3 Коулман (Чюлингтон) – 14:41 (5x5)   2:3 Регула (Маккейб, Дебринкэт) – 32:54 (5x5)   2:4 Годро (Ткачук) – 58:28 (en)   2:5 Чюлингтон (Маркстрём) – 58:53 (en)

«Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Колорадо Эвеланш». Капитан столичного клуба Александр Овечкин забросил свою 778-ю шайбу в НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2022, вторник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Хэтэуэй (Ларссон, Шульц) – 04:02 (5x5)   1:1 Ничушкин (Байрэм, Макар) – 17:05 (5x5)   1:2 Овечкин (Кузнецов, Карлсон) – 33:27 (5x4)   2:2 Лехконен (Штурм, Обе-Кюбель) – 48:13 (5x5)   2:3 Юханссон (Шири) – 50:46 (5x5)

«Сиэтл Кракен» в домашнем матче выиграл у «Оттавы Сенаторз». Защитник канадского клуба Никита Зайцев отметился результативным пасом.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2022, вторник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Спронг (Раск, Данн) – 04:36 (5x4)   1:1 Ткачук (Браун) – 21:11 (5x5)   1:2 Холден (Зайцев, Келли) – 23:15 (5x5)   2:2 Бенирс (Ларссон, Данн) – 29:52 (5x5)   3:2 Раск (Донской, Веннберг) – 36:15 (5x5)   4:2 Макканн (Ларссон, Данн) – 58:49 (en)

«Каролина Харрикейнз» в гостях переиграла «Аризону Койотс», российский форвард «ураганов» Андрей Свечников не набрал очков за результативность.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2022, вторник. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Трочек (Шей, Нечас) – 04:01 (5x5)   0:2 Фаст – 21:47 (5x5)   0:3 Доми (Нидеррайтер, Песке) – 24:43 (5x5)   1:3 Ритчи (Смит, Кессел) – 26:32 (5x5)   1:4 Нидеррайтер (Доми, Песке) – 31:52 (5x5)   2:4 Эрикссон (Капобьянко, Лэдд) – 36:15 (5x5)   3:4 Гальченюк (Капобьянко, Бойд) – 38:42 (5x5)   3:5 Ахо (Джарвис, Славин) – 48:10 (5x5)

«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в гостях. Форвард «рыцарей» Евгений Дадонов провёл на льду 14.45 и заработал показатель полезности "-1".

НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2022, вторник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Бастиан (Маклауд, Сиверсон) – 06:54 (5x5)   1:1 Колесар (Руа, Теодор) – 37:37 (5x5)   1:2 Юнссон (Бастиан, Баль) – 43:14 (5x5)   1:3 Боквист – 47:57 (5x5)   2:3 Стивенсон (Маршессо, Пасиоретти) – 58:46 (6x5)

«Ванкувер Кэнакс» дома крупно обыграл «Даллас Старз» со счётом 6:2. Российский форвард канадской команды Василий Подколзин набрал 2 (1+1) балла, нападающий гостей Александр Радулов отметился голевым пасом.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2022, вторник. 05:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
6 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Гарланд (Подколзин, Экман-Ларссон) – 07:28 (5x5)   1:1 Хинц (А. Радулов, Павелски) – 08:12 (5x4)   2:1 Петтерссон (Дрис) – 15:09 (5x5)   3:1 Бёзер (Петтерссон, Дикинсон) – 21:23 (5x5)   3:2 Хинц (Факса, Хаканпяя) – 24:45 (4x5)   4:2 Дикинсон (Бёзер, Хант) – 30:33 (5x5)   5:2 Подколзин (Хьюз, Экман-Ларссон) – 40:49 (5x5)   6:2 Петтерссон (Бёзер, Дикинсон) – 56:59 (en)

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (114 очков, 75 матчей), «Торонто Мэйпл Лифс» (106, 76), «Каролина Харрикейнз» (106, 77), «Нью-Йорк Рейнджерс» (104, 76), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (100, 75), «Бостон Брюинз» (97, 75), «Питтсбург Пингвинз» (97, 77) и «Вашингтон Кэпиталз» (96, 76).

На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (116 очков, 76 матчей), «Калгари Флэймз» (103, 76), «Сент-Луис Блюз» (102, 76), «Миннесота Уайлд» (101, 75), «Эдмонтон Ойлерз» (94, 76), «Нэшвилл Предаторз» (91, 76), «Даллас Старз» (91, 76) и «Лос-Анджелес Кингз» (90, 77).

Турнирная таблица НХЛ
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