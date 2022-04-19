«Урок истории». «Ак Барс» опубликовал архивное фото Билялетдинова со Знарком

Казанский «Ак Барс» в телеграм-канале опубликовал фотографию бывшего главного тренера клуба Зинэтулы Билялетдинова с Олегом Знарком.



«Урок истории», – подписано фото, на котором Билялетдинов и Знарок играют друг против друга во время карьеры.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что в понедельник, 18 апреля, Олег Знарок прилетит в Казань, где пройдут финальные переговоры специалиста с руководством «Ак Барса», после чего может быть подписано соглашение на один сезон. Принципиальная договорённость о контракте и сотрудничестве между 59-летним тренером и казанским клубом уже достигнута.



В тренерский штаб в качестве помощников также войдут Юрий Бабенко и Александр Бойков, ранее работавшие в «Витязе». Контракты рассчитаны на один сезон.



Последним клубом, в котором работал Знарок, был московский «Спартак» (2019-2021).



Билялетдинов возглавлял «Ак Барс» с 2004 по 2011 год, а также с 2014 по 2019 год. Он выигрывал с клубом три Кубка Гагарина — в 2009, 2010 и 2018 году.