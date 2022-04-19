Гонка бомбардиров НХЛ: Годро вошёл в топ-3, Овечкин поднялся на одну строчку

Сегодня, 19 апреля, в Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день.
«Калгари Флэймз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:2. Форвард «огней» Джонни Годро стал автором двух заброшенных шайб. На его счету стало 107 (38+69) очков в 76 матчах текущего регулярного чемпионата. 28-летний американец вышел на третье место в списке бомбардиров НХЛ сезона-2021/2022.
Первое место продолжает занимать нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, в его активе 110 (42+68) баллов за 75 игр, следом идёт форвард «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо со 108 (38+70) очками после 75 встреч.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший шайбу «Колорадо Эвеланш» (3:2), поднялся на 14-е место. В активе 36-летнего россиянина 87 (48+39) очков за 74 матча.
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