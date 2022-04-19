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«Спартак» заключил новое соглашение с форвардом Цыплаковым

«Спартак» заключил новое соглашение с форвардом Цыплаковым
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Московский «Спартак» в официальном телеграм-канале сообщил о подписании нового контракта с нападающим Максимом Цыплаковым.

Сообщается, что стороны договорились о новом двустороннем контракте сроком на два года.

В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 23-летний форвард провёл за «Спартак» 38 игр, набрав 12 (4+8) очков при показателе полезности "-3". В плей-офф Кубка Гагарина — 2022 Цыплаков сыграл в пяти матчах, отдав одну голевую передачу при полезности «0».

Воспитанник красно-белых играет за «Спартак» с 2017 года, проведя за клуб уже 215 матчей при 52 (22+30) очках. Подопечные Бориса Миронова дошли до второго раунда Кубка Гагарина — 2022, где уступили в серии СКА со счётом 1-4.

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