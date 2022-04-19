«Крефельд», который тренирует Захаркин, впервые за 31 год вылетел из высшей немецкой лиги

Клуб Немецкой хоккейной лиги «Крефельд Пингвин», главным тренером которого является российский специалист Игорь Захаркин, покинул высший дивизион, сообщает RP Online.
Клуб занял 15-е место в текущем сезоне и выбыл из числа участников элитного дивизиона впервые за 31 год. Также впервые с 2006 года из чемпионата Германии выбыл клуб по спортивному принципу.
Отмечается, что «Крефельд» пытался оспорить вылет, ссылаясь на чрезвычайные обстоятельства в связи с пандемией (команды провели разное количество матчей в сезоне), но получил отказ. В сентябре 2021 года клуб возглавил Игорь Захаркин, который, вероятно, покинет пост в следующем сезоне.
В составе «Крефельда» также выступали российские игроки – вратари Олег Шилин и Сергей Белов, а также нападающий Антон Берлев.
Захаркин, работая ранее в тандеме с Вячеславом Быковым, дважды становился обладателем Кубка Гагарина – с «Салаватом Юлаевым» и со СКА. Также специалист тренировал сборную России и возглавлял команду Польши.
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