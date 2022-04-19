Плющев: Радулову в КХЛ будет проще. Попов выглядит лучше многих в ЦСКА в 41 год

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал возможный переход форварда Александра Радулова в казанский «Ак Барс».
«Радулову в КХЛ действительно будет проще. И потом 35 лет для достаточно опытного хоккеиста – это, в общем-то, не возраст. Вон Попов в 41 год за ЦСКА играет и нормально. Выглядит лучше многих молодых и перспективных, которые бегают от борта до борта. И вряд ли это можно назвать хоккеем.
Хоккеисты всегда идут к тем тренерам, которых они знают. Опытные игроки просто так на амбразуру не бросаются. Они предпочитают выступать за клубы, в которых им будет комфортно с тренером и его требованиями», — приводит слова Плющева „Татар-информ“.
Напомним, ранее появилась информация, что Александр Радулов может перейти в казанский «Ак Барс», который возглавит Олег Знарок. В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 35-летний форвард принял участие в 68 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил четыре шайбы и отдал 18 результативных передач.
- 19 апреля 2022
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
11:45
-
11:28
-
11:03
-
10:30
-
10:00
-
09:52
-
09:34
-
09:05
-
08:35
-
08:20
-
08:17
-
07:50
-
07:41
-
07:37
-
07:25
-
07:15
-
06:55
-
06:52
-
06:48
-
06:41
-
06:36
-
05:38
-
05:38
-
04:52
-
04:30
-
04:08
-
02:51
- 18 апреля 2022
-
23:41
-
23:08
-
22:26
-
21:35