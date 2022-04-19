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Плющев: Радулову в КХЛ будет проще. Попов выглядит лучше многих в ЦСКА в 41 год

Плющев: Радулову в КХЛ будет проще. Попов выглядит лучше многих в ЦСКА в 41 год
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал возможный переход форварда Александра Радулова в казанский «Ак Барс».

«Радулову в КХЛ действительно будет проще. И потом 35 лет для достаточно опытного хоккеиста – это, в общем-то, не возраст. Вон Попов в 41 год за ЦСКА играет и нормально. Выглядит лучше многих молодых и перспективных, которые бегают от борта до борта. И вряд ли это можно назвать хоккеем.

Хоккеисты всегда идут к тем тренерам, которых они знают. Опытные игроки просто так на амбразуру не бросаются. Они предпочитают выступать за клубы, в которых им будет комфортно с тренером и его требованиями», — приводит слова Плющева „Татар-информ“.

Напомним, ранее появилась информация, что Александр Радулов может перейти в казанский «Ак Барс», который возглавит Олег Знарок. В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 35-летний форвард принял участие в 68 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил четыре шайбы и отдал 18 результативных передач.

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