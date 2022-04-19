Крикунов: Захаркина в хоккейном мире не воспринимают как специалиста. Он работы не знает

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал вылет немецкого «Крефельда», который тренирует российский специалист Игорь Захаркин, из высшей лиги впервые за 31 год.



«Это неудивительно. Он работы не знает просто. Это же я всегда говорил. Идёт человек по дороге, ему сказали: «Вот «Формула-1», хочешь прокатиться просто так?» Почему нет, ну и всё. Его же как специалиста в хоккейном мире никто не воспринимает, понимаете.



Как сложился тандем Захаркина с Быковым? Славка-то и игрок выдающийся, я скажу, и тренер из него такой же. Ну а как? Дружили они – ну взял он его. Он [Захаркин] без него [Быкова] как оказался… Что он в Швеции работал – команда у них была на заправке какая-то, он вывел её из четвёртой в пятую лигу. Что он в Ханты-Мансийске ничего не смог показать. Такие люди могут какое-то время голову подурить», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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