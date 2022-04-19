Сборная Казахстана по хоккею натурализовала второго шведа перед чемпионатом мира — 2022

Сборная Казахстана по хоккею на официальном сайте обнародовала расширенный состав команды на чемпионат мира 2022 года, куда вошёл шведский нападающий «Барыса» Якоб Лилья.



Казахстанская национальная команда натурализовала второго шведского хоккеиста. Также в состав вошёл защитник «Авангарда» Виктор Сведберг. Лилья выступает за «Барыс» с 2020 года, на его счету 117 матчей в Континентальной хоккейной лиге, в которых он набрал 66 (39+27) очков при показателе полезности "-3".



Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдёт с 13 по 29 мая в Хельсинки и Тампере (Финляндия). Сборная Казахстана сыграет в группе А вместе с командами Канады, Словакии, Германии, Дании, Швейцарии, Италии и Франции. Сборная России пропустит предстоящий турнир из-за дисквалификации Международной федерации хоккея.