Юров: ЦСКА не удивил «Металлург». 2-я игра ещё важнее, ехать в Москву при 0-2 не хочется
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров прокомментировал поражение в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2022 с московским ЦСКА (1:3).
«Удивил ли нас ЦСКА? Нет, знали команду, готовились, разбирали, наверно, мы просто не вошли в игровой ритм, они всё-таки недавно играли. Нам нужно было время, чтобы привыкнуть к ним, а когда уже привыкли, не хватило времени отыграться.
Вторая игра будет ещё важнее, чем первая, нам надо будет выигрывать. Ехать при 0-2 [в серии] в Москву не хотелось бы. Думаю, завтра мы будем действовать по ходу, что они нам предложат, либо мы будем сами диктовать им игру», — приводит слова Юрова ТАСС.
Второй матч серии между «Магниткой» и ЦСКА состоится завтра, 20 апреля. Начало — в 17:00 мск.
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