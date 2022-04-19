Юров: ЦСКА не удивил «Металлург». 2-я игра ещё важнее, ехать в Москву при 0-2 не хочется

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров прокомментировал поражение в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2022 с московским ЦСКА (1:3).



«Удивил ли нас ЦСКА? Нет, знали команду, готовились, разбирали, наверно, мы просто не вошли в игровой ритм, они всё-таки недавно играли. Нам нужно было время, чтобы привыкнуть к ним, а когда уже привыкли, не хватило времени отыграться.



Вторая игра будет ещё важнее, чем первая, нам надо будет выигрывать. Ехать при 0-2 [в серии] в Москву не хотелось бы. Думаю, завтра мы будем действовать по ходу, что они нам предложат, либо мы будем сами диктовать им игру», — приводит слова Юрова ТАСС.



Второй матч серии между «Магниткой» и ЦСКА состоится завтра, 20 апреля. Начало — в 17:00 мск.