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«Открыли запись на экскурсию по базе и офису». «Ак Барс» показал видео со Знарком

«Открыли запись на экскурсию по базе и офису». «Ак Барс» показал видео со Знарком
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Телеграм-канал «Ак Барса» опубликовал видео, на котором Олег Знарок посещает базу и офис казанского клуба.

«Открыли запись на экскурсию по базе и офису «Ак Барса», — прокомментировала видео пресс-служба команды.

Ранее сообщалось, что соглашение между «Ак Барсом» и Знарком будет подписано сроком на один сезон. Принципиальная договорённость о контракте и сотрудничестве между 59-летним тренером и казанским клубом уже достигнута.

В тренерский штаб в качестве помощников также войдут Юрий Бабенко и Александр Бойков, ранее работавшие в «Витязе». Контракты также рассчитаны на один сезон.

Последним клубом, в котором работал Знарок, был московский «Спартак» (2019-2021). Ранее 59-летний специалист также работал в Континентальной хоккейной лиге в ХК МВД, московском «Динамо» и СКА, выиграв с бело-голубыми два Кубка Гагарина в 2012 и 2013 годах, а также один трофей с санкт-петербургским клубом (2017).

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