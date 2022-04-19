Вячеслав Фетисов пожелал Олегу Знарку удачи на посту главного тренера «Ак Барса»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов пожелал удачи Олегу Знарку на посту главного тренера казанского «Ак Барса».



«Знарок уже выигрывал Кубок Гагарина, у него есть большой опыт за плечами. Хоккей в Казани любят, это главный вид спорта в Татарстане. Это большая ответственность. Правильный ли это выбор для команды, покажет только игра, а в целом хочется пожелать Олегу удачи в новом клубе», – сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее сообщалось, что соглашение «Ак Барса» со Знарком будет подписано на один сезон. Принципиальная договорённость о контракте и сотрудничестве между 59-летним тренером и казанским клубом уже достигнута.



В тренерский штаб в качестве помощников также войдут Юрий Бабенко и Александр Бойков, ранее работавшие в «Витязе». Контракты также рассчитаны на один сезон.



Последним клубом, в котором работал Знарок, был московский «Спартак» (2019-2021). Ранее 59-летний специалист также работал в Континентальной хоккейной лиге в ХК МВД, московском «Динамо» и СКА, выиграв с бело-голубыми два Кубка Гагарина в 2012 и 2013 годах, а также один трофей с санкт-петербургским клубом (2017).