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Вячеслав Фетисов пожелал Олегу Знарку удачи на посту главного тренера «Ак Барса»

Вячеслав Фетисов пожелал Олегу Знарку удачи на посту главного тренера «Ак Барса»
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов пожелал удачи Олегу Знарку на посту главного тренера казанского «Ак Барса».

«Знарок уже выигрывал Кубок Гагарина, у него есть большой опыт за плечами. Хоккей в Казани любят, это главный вид спорта в Татарстане. Это большая ответственность. Правильный ли это выбор для команды, покажет только игра, а в целом хочется пожелать Олегу удачи в новом клубе», – сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее сообщалось, что соглашение «Ак Барса» со Знарком будет подписано на один сезон. Принципиальная договорённость о контракте и сотрудничестве между 59-летним тренером и казанским клубом уже достигнута.

В тренерский штаб в качестве помощников также войдут Юрий Бабенко и Александр Бойков, ранее работавшие в «Витязе». Контракты также рассчитаны на один сезон.

Последним клубом, в котором работал Знарок, был московский «Спартак» (2019-2021). Ранее 59-летний специалист также работал в Континентальной хоккейной лиге в ХК МВД, московском «Динамо» и СКА, выиграв с бело-голубыми два Кубка Гагарина в 2012 и 2013 годах, а также один трофей с санкт-петербургским клубом (2017).

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