Виталий Прошкин оценил решение «Ак Барса» назначить Олега Знарка главным тренером

Бывший защитник «Салавата Юлаева» обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин поделился мнением о том, что Олег Знарок возглавит казанский «Ак Барс».

«Почему в «Спартаке» неудачный период? При том бюджете он попадал в плей-офф. Правда, проигрывал в первом раунде. Понятно, что ожидали большего. Но когда команда последние 30 лет или не попадает в плей-офф, или вылетает в первом круге… Не будет так, что поставили — и сразу в финале будешь играть. Надо учитывать подбор игроков и бюджет команды.



Знарок — тренер, выигрывавший Кубок Гагарина, со сборной — Олимпиаду. Тут даже не о чем говорить. Получится или нет — сейчас сложно говорить. Выбор игроков, которые могли бы принести результат, стал меньшим. Сейчас непонятно, придёт иностранец или нет, опасно их брать.



Возможный конфликт интересов из-за того, что в «Ак Барсе» молодые ребята, а Знарок любит работать с опытными? Он же знает, какие там игроки есть, каких могут взять. Это же, наверное, обговорили. Поэтому проблем не будет.



Станет ли проблемой отсутствие Витолиньша в помощниках? Время покажет. Те же игроки: и Бабенко, и Бойков — уже долго под его руководством. Они давно друг друга знают, и проблем не должно быть», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.