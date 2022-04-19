Виталий Прошкин оценил решение «Ак Барса» назначить Олега Знарка главным тренером

Бывший защитник «Салавата Юлаева» обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин поделился мнением о том, что Олег Знарок возглавит казанский «Ак Барс».
«Почему в «Спартаке» неудачный период? При том бюджете он попадал в плей-офф. Правда, проигрывал в первом раунде. Понятно, что ожидали большего. Но когда команда последние 30 лет или не попадает в плей-офф, или вылетает в первом круге… Не будет так, что поставили — и сразу в финале будешь играть. Надо учитывать подбор игроков и бюджет команды.
Знарок — тренер, выигрывавший Кубок Гагарина, со сборной — Олимпиаду. Тут даже не о чем говорить. Получится или нет — сейчас сложно говорить. Выбор игроков, которые могли бы принести результат, стал меньшим. Сейчас непонятно, придёт иностранец или нет, опасно их брать.
Возможный конфликт интересов из-за того, что в «Ак Барсе» молодые ребята, а Знарок любит работать с опытными? Он же знает, какие там игроки есть, каких могут взять. Это же, наверное, обговорили. Поэтому проблем не будет.
Станет ли проблемой отсутствие Витолиньша в помощниках? Время покажет. Те же игроки: и Бабенко, и Бойков — уже долго под его руководством. Они давно друг друга знают, и проблем не должно быть», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 19 апреля 2022
-
18:01
-
18:00
-
17:30
-
17:07
-
16:52
-
16:49
-
16:17
-
16:01
-
15:48
-
14:37
-
14:12
-
13:55
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
11:45
-
11:28
-
11:03
-
10:30
-
10:00
-
09:52
-
09:34
-
09:05
-
08:35
-
08:20
-
08:17
-
07:50
-
07:41
-
07:37
-
07:25
-
07:15
-
06:55
-
06:52
-
06:48