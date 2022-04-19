В Минспорте рассмотрят предложение ФХР о сокращении лимита на легионеров в КХЛ

В Министерстве спорта Российской Федерации рассмотрят предложение ФХР о сокращении лимита на легионеров в КХЛ.

«В Министерство спорта Российской Федерации поступило предложение Федерации хоккея России о внесении изменений в приказ Минспорта России от 20 апреля 2017 года № 368 (ред. от 02.12.2019) «Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации, во всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта «хоккей».



Согласно предложению ФХР общее количество легионеров, заявленных в команду российского спортивного клуба на матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги — чемпионата России по хоккею среди мужских команд и Высшей хоккейной лиги — Кубка Шёлкового пути, должно быть не более трёх, в том числе одного вратаря, а в первенстве Высшей хоккейной лиги — не более трёх, в том числе ни одного вратаря.



При этом ФХР предлагает, чтобы ограничения на участие во всероссийских спортивных соревнованиях не распространялись на спортсменов, имеющих спортивное гражданство государств – участников ЕАЭС.



Министерство спорта РФ рассмотрит предложение Федерации хоккея России, проведёт его анализ и консультации с экспертами, после чего примет решение по данному вопросу», – сказали в Министерстве спорта РФ корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.