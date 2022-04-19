Андрей Назаров поделился мнением о работе Романа Ротенберга главным тренером СКА

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров поделился мнением о работе тренера СКА Романа Ротенберга.
«Говорят о том, что это был первый сезон Романа Ротенберга, но я бы сказал, что это далеко не первый. Если только делать оговорку на то, что это первый сезон в качестве главного. Я считаю, что ничего нового для него нет – всегда это знал и всегда об этом говорил. Немножко не повезло, а так бы был сейчас в финале Кубка Гагарина.
Хлеб тренерский тяжёл, но для главного тренера СКА ничего нового нет в этом деле. Нет же такого, что человек играл в хоккей, закончил и потом пошёл главным тренером. Как я, например, в своё время. Мне было тяжело. А Роман Борисович же десять лет в менеджменте работал, причём на самом высоком уровне.
Он прошёл школу, и видно, что нормально работает, со всем справляется. Если бы немножко повезло и СКА сейчас играл в финале, то все злопыхатели, наверное, съели бы свои клавиатуры. Но немножко не фартануло. В тренерской работе есть такое понятие – фарт. Проиграли шестой, седьмой матчи серии… Это невезение», – цитирует Назарова «Р-Спорт».
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