Волков: в гонке цифр «Авангард» участвовать не будет. Незаменимых людей не бывает

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о финансовой дисциплине и контрактах с некоторыми игроками.



«Прохоркин не захотел подписывать с нами контракт, хотя мы предлагали ему очень хорошие условия. Он выбрал другой клуб. По Семёнову вопрос открыт, но до нас доносится информация, что у него есть предложения, которые он рассматривает в первую очередь. Но это жизнь, мы будем ориентироваться на тех, кто хочет с нами работать. Незаменимых людей не бывает, так что мы будем с уважением относиться к любому выбору ребят.



Удастся ли сохранить финансовую дисциплину в «Авангарде», который базируется в Омске? Я буду адаптироваться к реалиям. Понимаю, что сибирская наценка неизбежна, но в гонке цифр я участвовать не буду. Если человек действительно будет нам нужен, мы постараемся сделать всё возможное, чтобы его приобрести. Рынок очень ограничен, на нём есть ценные ребята, которые усилят любой из топ-клубов. Будем смотреть и делать последующие шаги, исходя из того, кто нам нужен по позициям», – сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.



Эксклюзивное интервью с Алексеем Волковым читайте завтра на «Чемпионате»

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