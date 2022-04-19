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«СКА-1946» разгромил «Красную Армию» в третьем матче финала Кубка Харламова

«СКА-1946» разгромил «Красную Армию» в третьем матче финала Кубка Харламова
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Сегодня, 19 апреля, в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Хоккейный Город» состоялся третий финальный матч Кубка Харламова, в котором местный «СКА-1946» принимал «Красную Армию» и одержал победу со счётом 7:2 (4:0, 2:1, 1:1).

В составе петербуржцев голами отметились Арсений Коромыслов, Матвей Кабуш (дубль), Матвей Мичков (дубль), Давид Мамаладзе и Марат Хуснутдинов. У гостей голы на счету Прохора Полтапова и Максима Кирилейченко.

МХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 3-й матч
19 апреля 2022, вторник. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 2
Красная Армия
Москва
1:0 Коромыслов (Кровяков) – 04:05 (5x5)   2:0 Кабуш (Гурзанов, Коромыслов) – 12:14 (5x5)   3:0 Мамаладзе (Яруллин, Кузьмин) – 13:26 (5x5)   4:0 Кабуш (Яруллин, Кровяков) – 16:53 (5x5)   5:0 Мичков (Гурзанов) – 26:34 (5x4)   6:0 Мичков (Чибриков) – 35:34 (5x5)   6:1 Полтапов (Кирилейченко) – 37:58 (5x5)   6:2 Кирилейченко (Полтапов, Васин) – 49:02 (5x5)   7:2 Хуснутдинов (Чибриков, Кровяков) – 51:18 (4x3)

Таким образом, петербургские армейцы вышли вперёд в серии – 2-1.

В первом матче команд «СКА-1946» одержал победу в овертайме (4:3), во втором матче «Красная Армия» выиграла по буллитам (1:0).

Следующую встречу команды начнут в Петербурге завтра, 20 апреля, в 19:30 мск.

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