«СКА-1946» разгромил «Красную Армию» в третьем матче финала Кубка Харламова
Поделиться
Сегодня, 19 апреля, в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Хоккейный Город» состоялся третий финальный матч Кубка Харламова, в котором местный «СКА-1946» принимал «Красную Армию» и одержал победу со счётом 7:2 (4:0, 2:1, 1:1).
В составе петербуржцев голами отметились Арсений Коромыслов, Матвей Кабуш (дубль), Матвей Мичков (дубль), Давид Мамаладзе и Марат Хуснутдинов. У гостей голы на счету Прохора Полтапова и Максима Кирилейченко.
МХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 3-й матч
19 апреля 2022, вторник. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 2
Красная Армия
Москва
1:0 Коромыслов (Кровяков) – 04:05 (5x5) 2:0 Кабуш (Гурзанов, Коромыслов) – 12:14 (5x5) 3:0 Мамаладзе (Яруллин, Кузьмин) – 13:26 (5x5) 4:0 Кабуш (Яруллин, Кровяков) – 16:53 (5x5) 5:0 Мичков (Гурзанов) – 26:34 (5x4) 6:0 Мичков (Чибриков) – 35:34 (5x5) 6:1 Полтапов (Кирилейченко) – 37:58 (5x5) 6:2 Кирилейченко (Полтапов, Васин) – 49:02 (5x5) 7:2 Хуснутдинов (Чибриков, Кровяков) – 51:18 (4x3)
Таким образом, петербургские армейцы вышли вперёд в серии – 2-1.
В первом матче команд «СКА-1946» одержал победу в овертайме (4:3), во втором матче «Красная Армия» выиграла по буллитам (1:0).
Следующую встречу команды начнут в Петербурге завтра, 20 апреля, в 19:30 мск.
Комментарии
- 19 апреля 2022
-
22:00
-
21:43
-
21:30
-
21:26
-
20:57
-
20:50
-
20:09
-
18:58
-
18:01
-
18:00
-
17:30
-
17:07
-
16:52
-
16:49
-
16:17
-
16:01
-
15:48
-
14:37
-
14:12
-
13:55
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
11:45
-
11:28
-
11:03
-
10:30
-
10:00
-
09:52
-
09:34
-
09:05
-
08:35
-
08:20
-
08:17
Партнерский контент