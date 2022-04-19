«СКА-1946» разгромил «Красную Армию» в третьем матче финала Кубка Харламова

Сегодня, 19 апреля, в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Хоккейный Город» состоялся третий финальный матч Кубка Харламова, в котором местный «СКА-1946» принимал «Красную Армию» и одержал победу со счётом 7:2 (4:0, 2:1, 1:1).



В составе петербуржцев голами отметились Арсений Коромыслов, Матвей Кабуш (дубль), Матвей Мичков (дубль), Давид Мамаладзе и Марат Хуснутдинов. У гостей голы на счету Прохора Полтапова и Максима Кирилейченко.

Таким образом, петербургские армейцы вышли вперёд в серии – 2-1.

В первом матче команд «СКА-1946» одержал победу в овертайме (4:3), во втором матче «Красная Армия» выиграла по буллитам (1:0).

Следующую встречу команды начнут в Петербурге завтра, 20 апреля, в 19:30 мск.