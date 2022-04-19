Лилья: я не буду играть на чемпионате мира за Казахстан

Шведский нападающий «Барыса» Якоб Лилья опроверг информацию о том, что будет играть за сборную Казахстана.
«Я не буду играть на чемпионате мира за Казахстан. Они хотели, чтобы я был там, вот и всё. Я сказал им, что если я не собираюсь играть в КХЛ, то и играть за сборную Казахстана не буду», – цитирует Лилью HockeyNews.se.
Ранее в состав сборной вошёл защитник «Авангарда» Виктор Сведберг. Лилья выступает за «Барыс» с 2020 года, на его счету 117 матчей в Континентальной хоккейной лиге, в которых он набрал 66 (39+27) очков при показателе полезности «-3».
Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдёт с 13 по 29 мая в Хельсинки и Тампере (Финляндия). Сборная Казахстана сыграет в группе А вместе с командами Канады, Словакии, Германии, Дании, Швейцарии, Италии и Франции. Сборная России пропустит предстоящий турнир из-за дисквалификации Международной федерации хоккея.
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