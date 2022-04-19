Долженков пытался устроить драку с Мичковым, уложив его на лёд. Он тяжелее Матвея на 40 кг

Нападающий «Красной Армии» Кирилл Долженков пытался спровоцировать нападающего «СКА-1946» Матвея Мичкова сразу после вбрасывания, уложив его на лёд. За Мичкова вступились партнёры, сам Матвей не поддался на провокацию.
Отметим, что Долженков выше Мичкова на 25 см и тяжелее на 40 кг.
Видео эпизода можно посмотреть по ссылке.
Напомним, сегодня, 19 апреля, в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Хоккейный Город» состоялся третий финальный матч Кубка Харламова, в котором местный «СКА-1946» принимал «Красную Армию» и одержал победу со счётом 7:2 (4:0, 2:1, 1:1).
В составе петербуржцев голами отметились Арсений Коромыслов, Матвей Кабуш (дубль), Матвей Мичков (дубль), Давид Мамаладзе и Марат Хуснутдинов. У гостей голы на счету Прохора Полтапова и Максима Кирилейченко.
Таким образом, петербургские армейцы вышли вперёд в серии – 2-1.
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