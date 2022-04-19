Кудашов назвал причины неудачной игры московского «Динамо» в плей-офф КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос, что пошло не так у команды в плей-офф КХЛ.

«Одну причину не назовёшь, у поражения всегда не одна причина. Был комплекс причин, которые преследовали нас на протяжении всего плей-офф. Это олимпийская пауза — ряд игроков уезжал, поэтому тактические сочетания готовились без них. Поэтому какое-то время ушло на перестройку команды и первые два матча серии с «Северсталью» получились смазанными. Потом нашли силы и возможности, потренировались, переставили звенья, и всё стало на свои места. Перед второй серией в последний момент нас покинули иностранцы. Представьте состояние тренеров, когда мы идём на серьёзную серию с ЦСКА, когда наконец-то у нас есть два боевых звена и тут игроки говорят, что они уезжают. Двое уезжают, двое заболели — опять всё перестраивать, все роли, все звенья, а игра уже на следующий день. Это тоже стало одной из причин.

Сезон для команды получился неоднозначным. Почему на старте сезона у «Динамо» было восемь побед, всё шло в гору, а потом начались какие-то сложности? Предполагали по календарю, что будет что-то похожее. Нельзя сказать, чтобы одна из команд как-то особенно выделялась. Общий уровень турнира выровнялся. Очень влияет на результат то, в каком ты физическом состоянии, какая у тебя по счёту игра. Были ситуации, когда ты играешь много игр подряд и попадаешь на более свежего соперника. Конечно, у него будет преимущество в таком случае. Плюс переезды, перелёты. Все эти нюансы влияют. Мы приближаемся к НХЛ в том смысле, что уровень команд выравнивается, непредсказуемость чемпионата однозначна», – цитирует Кудашова официальный сайт КХЛ.