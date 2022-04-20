Кучеров забил в матче «Тампа» — «Детройт», Василевский пропустил три гола за четыре минуты

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Детройт Ред Уингз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. Отметим, «Детройт» забросил три шайбы за четыре минуты. Ворота «Тампы» защищает российский голкипер Андрей Василевский. В составе «Тампы» одну из шайб забросил российский нападающий Никита Кучеров.

На данный момент «Тампа» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 100 очков. За последние четыре матча команда одержала три победы и потерпела одно поражение.

«Детройт», в свою очередь, занимает 12-е место на Востоке, набрав 68 очков. За последние пять матчей команда потерпела четыре поражения и одержала одну победу.