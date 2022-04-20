Бучневич набрал 70-е очко в текущем сезоне НХЛ

В эти минуты в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Бостон Брюинз».



На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче — 1:0. Единственную шайбу забросил российский нападающий Павел Бучневич, реализовав большинство. Эта шайба стала 28-й в текущем сезоне НХЛ для форварда. В 68 матчах на его счету теперь 70 (28+42) очков.



Передачами отметились Джордан Кайру и Владимир Тарасенко. Для российского нападающего этот ассист стал 44-м. В 71-м матче он набрал 77-е (33+44) очко.

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