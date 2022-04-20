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Передача Кирилла Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Монреаль»

Передача Кирилла Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Монреаль»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей отличились Кевин Фиала и Мэтт Болди. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Монреаль» потерпел шестое поражение подряд. «Миннесота», в свою очередь, одержала пятую победу за последние шесть игр.

В следующем матче «Монреаль» встретится с «Филадельфией Флайерз», а «Миннесота» сыграет с «Ванкувер Кэнакс». Обе встречи пройдут 22 апреля.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 апреля 2022, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Фиала (Цуккарелло, Капризов) – 06:57 (5x4)   0:2 Болди (Фиала, Бенн) – 42:29 (5x5)
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