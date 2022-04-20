Шат-аут Шестёркина и две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Виннипег»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Виннипег Джетс». Победу в матче одержали хозяева — 3:0.
Дубль на свой счёт записал Райан Строум, а также шайбу забросил Адам Фокс. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 18 минут 12 секунд, записав в свой актив две голевые передачи. После 72 матчей в текущем сезоне НХЛ на его счету 92 (22+70) очка.
Вратарь «синерубашечников» Игорь Шестёркин оформил шестой шат-аут в сезоне, отразив 31 бросок. Форвард гостей Евгений Свечников отыграл 6 минут 55 секунд.
После 77 матчей «Рейнджерс» занимают четвёртое место в Восточной конференции, набрав 106 очков. «Виннипег» находится на 11-й позиции на Западе. В активе команды 81 очко.
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