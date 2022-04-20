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Шат-аут Шестёркина и две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Виннипег»

Шат-аут Шестёркина и две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Виннипег»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Виннипег Джетс». Победу в матче одержали хозяева — 3:0.

Дубль на свой счёт записал Райан Строум, а также шайбу забросил Адам Фокс. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 18 минут 12 секунд, записав в свой актив две голевые передачи. После 72 матчей в текущем сезоне НХЛ на его счету 92 (22+70) очка.

Вратарь «синерубашечников» Игорь Шестёркин оформил шестой шат-аут в сезоне, отразив 31 бросок. Форвард гостей Евгений Свечников отыграл 6 минут 55 секунд.

После 77 матчей «Рейнджерс» занимают четвёртое место в Восточной конференции, набрав 106 очков. «Виннипег» находится на 11-й позиции на Западе. В активе команды 81 очко.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 апреля 2022, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Строум (Зибанеджад, Панарин) – 35:57 (5x4)   2:0 Фокс (Панарин, Копп) – 51:47 (5x5)   3:0 Строум (Копп, Крайдер) – 59:27 (en)
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