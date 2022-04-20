Два очка Михеева помогли «Торонто» переиграть «Филадельфию»
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в матче одержали хозяева — 5:2.
В составе «Торонто» дублем отметился Вильям Нюландер, а также шайбы забрасывали Тимоти Лильегрен, Джейсон Спецца и Илья Михеев. Также российский нападающий отметился голевой передачей. После 48 матчей в активе Михеева 28 (18+10) очков. Защитник Илья Любушкин отметился ассистом. После 26 игр у россиянина 4 (1+3) балла.
В составе гостей забивали Джеймс ван Римсдайк и Ронни Аттард. Иван Проворов провёл на льду 26 минут 59 секунд, заработав «-2».
После 77 матчей «Торонто» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 108 очков. «Филадельфия» (77) находится на 15-й позиции на Востоке.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 апреля 2022, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Лильегрен (Керфут, Нюландер) – 21:35 (5x5) 1:1 ван Римсдайк (Яндл, Конечны) – 28:07 (5x5) 2:1 Нюландер (Марнер, Таварес) – 33:39 (5x4) 3:1 Спецца (Джордано, Симмондс) – 39:35 (5x5) 4:1 Кемпф (Любушкин, Михеев) – 50:11 (5x5) 4:2 Аттард (Конечны) – 57:24 (5x5) 5:2 Михеев (Энгвалль, Броди) – 58:27 (en)
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