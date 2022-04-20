Игорь Шестёркин – первая звезда матча «Рейнджерс» – «Виннипег»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Виннипег Джетс». Победу в матче одержали хозяева — 3:0.



Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин признан первой звездой матча. На счету россиянина шат-аут и 31 сейв. Вторым стал Райан Строум, у которого на счету дубль. А третье место за Артемием Панариным, у россиянина две голевые передачи.



Дубль на свой счёт записал Райан Строум, а также шайбу забросил Адам Фокс. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 18 минут 12 секунд, записав в свой актив две голевые передачи. После 72 матчей в текущем сезоне НХЛ на его счету 92 (22+70) очка.



После 77 матчей «Рейнджерс» занимают четвёртое место в Восточной конференции, набрав 106 очков. «Виннипег» находится на 11-й позиции на Западе. В активе команды 81 очко.