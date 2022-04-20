Мэтт Дюшейн – первый игрок «Нэшвилла», забросивший 40+ шайб в сезоне

В Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Калгари Флэймз». Победу в этом матче одержали хозяева в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.
Один из голов победителей забил Мэтт Дюшейн. Этот гол стал для него 40-м в текущем сезоне, что позволило ему достичь уникального события. Он стал первым игроком «Предаторз», который забросил 40+ шайб в одном сезоне.
На 28-й минуте за хозяев счёт открыл Филип Форсберг. На 33-й минуте удвоил преимущество Мэтт Дюшейн, которому ассистировал всё тот же Форсберг. Через 3 минуты один гол отыграл Эндрю Манддапане, а ещё через 11 минут он же оформил дубль, сравняв счёт в игре. В овертайме голов забито не было, а исход встречи в серии послематчевых буллитов решил Микаэль Гранлунд.
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