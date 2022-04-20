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«Оттава» в серии буллитов прервала 6-матчевую победную серию «Ванкувера»

«Оттава» в серии буллитов прервала 6-матчевую победную серию «Ванкувера»
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада) принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в серии буллитов одержала «Оттава» со счётом 4:3.

Примечательно, что это поражение стало для «Ванкувера» первое в последних семи матчах.

На второй минуте встречи счёт открыл игрок хозяев Джей Ти Миллер, ему ассистировал Куинн Хьюз. Преимущество «Ванкувера» удвоил Брок Бёзер на 16-й минуте матча, голевыми передачами отметились Брэд Хант и Миллер. Дубль Алекса Ферментона и гол Паркера Келли помогли «Оттаве» сравнять счёт и выйти вперёд. Но на 47-й минуте защитник хозяев Трэвис Дермотт забил свою первую шайбу в этой игре и перевёл её в овертайм. В дополнительное время команды друг другу голов не забили, переведя игру в серию буллитов, где лучше себя проявили гости (2:1).

«Ванкувер» продолжает делить десятое место на Западе с «Вегас Голден Найтс», у обоих команд по 87 очков. «Оттава» занимает 13-е место в Восточной конференции, у клуба 65 баллов.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 апреля 2022, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 4
Б
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Миллер (Хьюз) – 01:55 (5x4)   2:0 Бёзер (Хант, Миллер) – 15:04 (5x4)   2:1 Форментон (Зайцев, Штюцле) – 24:04 (5x5)   2:2 Келли (Бреннстрём, Зуб) – 42:17 (5x5)   2:3 Форментон (Зайцев, Хэмоник) – 43:49 (5x5)   3:3 Дермотт (Бёзер, Хьюз) – 46:47 (4x4)   3:4 Годетт – 65:00 (ПБ)
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