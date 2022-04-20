«Оттава» в серии буллитов прервала 6-матчевую победную серию «Ванкувера»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада) принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в серии буллитов одержала «Оттава» со счётом 4:3.
Примечательно, что это поражение стало для «Ванкувера» первое в последних семи матчах.
На второй минуте встречи счёт открыл игрок хозяев Джей Ти Миллер, ему ассистировал Куинн Хьюз. Преимущество «Ванкувера» удвоил Брок Бёзер на 16-й минуте матча, голевыми передачами отметились Брэд Хант и Миллер. Дубль Алекса Ферментона и гол Паркера Келли помогли «Оттаве» сравнять счёт и выйти вперёд. Но на 47-й минуте защитник хозяев Трэвис Дермотт забил свою первую шайбу в этой игре и перевёл её в овертайм. В дополнительное время команды друг другу голов не забили, переведя игру в серию буллитов, где лучше себя проявили гости (2:1).
«Ванкувер» продолжает делить десятое место на Западе с «Вегас Голден Найтс», у обоих команд по 87 очков. «Оттава» занимает 13-е место в Восточной конференции, у клуба 65 баллов.
- 20 апреля 2022
-
08:02
-
07:45
-
07:45
-
07:21
-
07:00
-
06:40
-
06:11
-
06:04
-
05:46
-
05:26
-
04:59
-
04:45
-
04:43
-
04:40
-
03:57
-
03:44
-
03:37
- 19 апреля 2022
-
23:18
-
22:15
-
22:00
-
21:43
-
21:30
-
21:26
-
20:57
-
20:50
-
20:09
-
18:58
-
18:01
-
18:00
-
17:30
-
17:07
-
16:52
-
16:49
-
16:17
-
16:01