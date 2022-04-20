«Лос-Анджелес» переиграл «Анахайм» в гостях

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 2:1.



Счёт в матче открыл шведский нападающий гостей Адриан Кемпе. Форвард отличился на 21-й минуте матча после передачи Анже Копитара. Через пятт минут голом ответил канадский форвард Адам Хенрик. Ему ассистировали Трой Терри и Кэм Фаулер.



Решающий гол на счету у Филлипа Дано. Он забросил шайбу на 41-й минуте матча. А помогли ему с пасами Мэтт Рой и Виктор Арвидссон.

«Анахайм» потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей. «Лос-Анджелес», в свою очередь, одержал третью победу за последние пять игр.