«Лос-Анджелес» переиграл «Анахайм» в гостях
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В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 2:1.
Счёт в матче открыл шведский нападающий гостей Адриан Кемпе. Форвард отличился на 21-й минуте матча после передачи Анже Копитара. Через пятт минут голом ответил канадский форвард Адам Хенрик. Ему ассистировали Трой Терри и Кэм Фаулер.
Решающий гол на счету у Филлипа Дано. Он забросил шайбу на 41-й минуте матча. А помогли ему с пасами Мэтт Рой и Виктор Арвидссон.
«Анахайм» потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей. «Лос-Анджелес», в свою очередь, одержал третью победу за последние пять игр.
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