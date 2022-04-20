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«Лос-Анджелес» переиграл «Анахайм» в гостях

«Лос-Анджелес» переиграл «Анахайм» в гостях
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В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл шведский нападающий гостей Адриан Кемпе. Форвард отличился на 21-й минуте матча после передачи Анже Копитара. Через пятт минут голом ответил канадский форвард Адам Хенрик. Ему ассистировали Трой Терри и Кэм Фаулер.

Решающий гол на счету у Филлипа Дано. Он забросил шайбу на 41-й минуте матча. А помогли ему с пасами Мэтт Рой и Виктор Арвидссон.

«Анахайм» потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей. «Лос-Анджелес», в свою очередь, одержал третью победу за последние пять игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 апреля 2022, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Копитар) – 20:27 (5x5)   1:1 Хенрик (Терри, Фаулер) – 25:36 (5x4)   1:2 Дано (Арвидссон, Рой) – 40:32 (5x5)
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