Игорь Шестёркин: постепенно удаётся нащупать свою игру

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал свои удачные выступления в последних играх.
«Помню, когда два раза подряд сыграл на ноль в прошлый раз – против «Нью-Джерси» в прошлом сезоне. Теперь меньше бросков допускаем, жёстче играем в обороне. Ребята стараются очистить пятак, чтобы я всегда видел шайбу. Если что-то не получается, то порой ловят шайбу на себя.
Последние несколько игр не особо удавались, приятно, что постепенно удаётся нащупать свою игру. Надо продолжать работать, продолжать в том же духе. Залез на сайт, увидел, сколько я игр сыграл, до сих пор нахожусь в шоке. Мне нравится играть, побеждать. Когда команда побеждает, ты находишь в себе новые силы продолжать в том же духе. Думаю, всё только начинается», — заявил Шестёркин на пресс-конференции после матча.
Сегодня, 20 апреля, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Виннипег Джетс». Победу в матче одержали хозяева — 3:0.
Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин признан первой звездой матча. На счету россиянина шат-аут и 31 сейв. Вторым стал Райан Строум, у которого на счету дубль. А третье место за Артемием Панариным, у россиянина две голевые передачи.
- 20 апреля 2022
-
08:34
-
08:22
-
08:19
-
08:09
-
08:02
-
07:45
-
07:45
-
07:21
-
07:00
-
06:40
-
06:11
-
06:04
-
05:46
-
05:26
-
04:59
-
04:45
-
04:43
-
04:40
-
03:57
-
03:44
-
03:37
- 19 апреля 2022
-
23:18
-
22:15
-
22:00
-
21:43
-
21:30
-
21:26
-
20:57
-
20:50
-
20:09
-
18:58
-
18:01
-
18:00
-
17:30
-
17:07