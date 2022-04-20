Игорь Шестёркин: постепенно удаётся нащупать свою игру

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал свои удачные выступления в последних играх.



«Помню, когда два раза подряд сыграл на ноль в прошлый раз – против «Нью-Джерси» в прошлом сезоне. Теперь меньше бросков допускаем, жёстче играем в обороне. Ребята стараются очистить пятак, чтобы я всегда видел шайбу. Если что-то не получается, то порой ловят шайбу на себя.



Последние несколько игр не особо удавались, приятно, что постепенно удаётся нащупать свою игру. Надо продолжать работать, продолжать в том же духе. Залез на сайт, увидел, сколько я игр сыграл, до сих пор нахожусь в шоке. Мне нравится играть, побеждать. Когда команда побеждает, ты находишь в себе новые силы продолжать в том же духе. Думаю, всё только начинается», — заявил Шестёркин на пресс-конференции после матча.



Сегодня, 20 апреля, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Виннипег Джетс». Победу в матче одержали хозяева — 3:0.



Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин признан первой звездой матча. На счету россиянина шат-аут и 31 сейв. Вторым стал Райан Строум, у которого на счету дубль. А третье место за Артемием Панариным, у россиянина две голевые передачи.