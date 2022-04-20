Панарин впервые в своей карьере оформил 70 ассистов

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Виннипег Джетс». Победу в матче одержали хозяева — 3:0.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 18 минут 12 секунд, записав в свой актив две голевые передачи. Таким образом, Панарин достиг отметки в 70 голевых передач за сезон впервые в своей карьере. После 72 матчей в текущем сезоне НХЛ на его счету 92 (22+70) очка.

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Воспитанник СДЮШОР «Трактор» выступает за «Рейнджерс» с 2019 года, перейдя из «Коламбус Крю». В 2020-м русскоязычный сайт НХЛ признал его главной звездой «Рейнджерс» среди россиян в истории.

После 77 матчей «Рейнджерс» занимают четвёртое место в Восточной конференции, набрав 106 очков.