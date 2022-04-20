Галлан – об игре Шестёркина в текущем сезоне: он великолепен

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан поделился мнением об игре российского голкипера команды Ильи Шестёркина в текущем сезоне.

«Он так играет 90% сезона. У него был один маленький спад, когда он играл не как Шести, но в целом он великолепен. Приятно, что Георгиев тоже недавно сделал «сухарь», наша вратарская линия в последнее время очень хороша», – сказал Галлан на пресс-конференции.

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Виннипег Джетс». Победу в матче одержали хозяева — 3:0.



Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин признан первой звездой матча. На счету россиянина шат-аут и 31 сейв.

После 77 матчей «Рейнджерс» занимают четвёртое место в Восточной конференции, набрав 106 очков.