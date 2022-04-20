Любушкин подрался с Макьюэном из «Филадельфии». Это его первая драка за три года

Российский защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Любушкин подрался с нападающим «Филадельфии Флайерз» Заком Макьюэном в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Отметим, последний раз Любушкин дрался три года назад в своём первом сезоне в «Аризоне Койотс».

Видео драки с Макьюэном можно посмотреть по ссылке

Напомним, в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в матче одержали хозяева — 5:2.

В составе «Торонто» дублем отметился Вильям Нюландер, а также шайбы забрасывали Тимоти Лильегрен, Джейсон Спецца и Илья Михеев. Также российский нападающий отметился голевой передачей. После 48 матчей в активе Михеева 28 (18+10) очков. Защитник Илья Любушкин отметился ассистом. После 26 игр у россиянина 4 (1+3) балла.