«Ждём ответа от кандидатов». В «Авангарде» рассказали о поиске нового тренера

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о поиске нового тренера для команды.
«Список кандидатов на пост главного тренера «Авангарда» оговаривался после Совета директоров, он был предоставлен Александру Крылову. Ведём переговоры, пока рано что-то говорить. Ждём ответа от потенциальных кандидатов.
Конечно, есть цель найти тренера побыстрее. Любая трансферная кампания подстраивается под конкретного главного тренера. Игроки, которые не согласованы с тренером, которые ему навязаны — это перманентная проблема. Потому что тренер должен чётко понимать, кого клуб берёт и на какие роли. Ему работать с хоккеистами, так что моя задача — подобрать хоккеистов, максимально подходящих под идеологию и философию наставника», — сказал Волков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.
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