Сегодня, 20 апреля, состоится очередной игровой день в рамках плей-офф Кубка Гагарина. В Магнитогорске на «Арене-Металлург» пройдёт второй финальный матч, в котором местный «Металлург» примет московский ЦСКА. Встреча состоится в 17:00 мск.
Предыдущий матч завершился победой московской команды со счётом 3:1. Таким образом, ЦСКА ведёт в серии 1-0.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли «Металлург» сравнять счёт в финальной серии Кубка Гагарина?»
Ранее армейцы обыграли в первом раунде «Локомотив» (4-0), во втором – московское «Динамо» (4-0), а затем в финале Западной конференции оказались сильнее СКА (4-3). «Магнитка» в 1/4 финала Востока оказалась сильнее «Барыса» (4-1), во втором раунде переиграла «Авангард» (4-3), а в финале Восточной конференции одержала победу над «Трактором» (4-1).
Последний раз ЦСКА выигрывал Кубок Гагарина в 2019 году, в решающей серии победив «Авангард» (4-0). «Металлург» одерживал победу в Кубке Гагарина в 2014 и 2016 годах, выиграв серии у «Льва» (4-3) и ЦСКА (4-3) соответственно.
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