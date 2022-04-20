Сегодня, 20 апреля, состоится очередной игровой день в рамках плей-офф Кубка Гагарина. В Магнитогорске на «Арене-Металлург» пройдёт второй финальный матч, в котором местный «Металлург» примет московский ЦСКА. Встреча состоится в 17:00 мск.

Предыдущий матч завершился победой московской команды со счётом 3:1. Таким образом, ЦСКА ведёт в серии 1-0.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли «Металлург» сравнять счёт в финальной серии Кубка Гагарина?»

Ранее армейцы обыграли в первом раунде «Локомотив» (4-0), во втором – московское «Динамо» (4-0), а затем в финале Западной конференции оказались сильнее СКА (4-3). «Магнитка» в 1/4 финала Востока оказалась сильнее «Барыса» (4-1), во втором раунде переиграла «Авангард» (4-3), а в финале Восточной конференции одержала победу над «Трактором» (4-1).



Последний раз ЦСКА выигрывал Кубок Гагарина в 2019 году, в решающей серии победив «Авангард» (4-0). «Металлург» одерживал победу в Кубке Гагарина в 2014 и 2016 годах, выиграв серии у «Льва» (4-3) и ЦСКА (4-3) соответственно.