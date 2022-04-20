«Нефтехимик» продлил контракт с Рафаэлем Бикмуллиным

«Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Рафаэлем Бикмуллиным, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

Нападающий является воспитанником «Нефтехимика» и всю профессиональную карьеру выступает в родном клуба. В активе Бикмуллина 175 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ и играх Кубка Гагарина в которых он набрал 52 очка: забросил 26 шайб и отдал столько же результативных передач.

В текущем сезоне хоккеист сыграл в 44 играх регулярного чемпионата, где набрал 11 очков: забил шесть голов и отдал пять передач. В плей-офф на его счету одна встреча.

Этот сезон стал для хоккеиста шестым в Континентальной хоккейной лиге.

Напомним, в плей-офф нижнекамцы уступили в первом раунде челябинскому «Трактору» в четырёх матчах.