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«Металлург Мг» — ЦСКА. Прямая трансляция
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16:45 Мск
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Плющев: ЦСКА выглядит легче, «Магнитка» тяжеловата. Думаю, у неё будут большие проблемы

Плющев: ЦСКА выглядит легче, «Магнитка» тяжеловата. Думаю, у неё будут большие проблемы
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением об игре «Металлурга» и ЦСКА, которые играют в финале Кубка Гагарина – 2022.

«ЦСКА выглядит легче, свободнее, мобильнее в движении и реализации. Не знаю, что сможет противопоставить «Магнитка», она немного тяжеловата в движении, в коньках. Думаю, у неё будут очень большие проблемы», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Напомним, первый матч серии завершился победой московской команды со счётом 3:1. Таким образом, ЦСКА ведёт в серии 1-0.

Ранее армейцы обыграли в первом раунде «Локомотив» (4-0), во втором – московское «Динамо» (4-0), а затем в финале Западной конференции оказались сильнее СКА (4-3). «Магнитка» в 1/4 финала Востока оказалась сильнее «Барыса» (4-1), во втором раунде переиграла «Авангард» (4-3), а в финале Восточной конференции одержала победу над «Трактором» (4-1).

Последний раз ЦСКА выигрывал Кубок Гагарина в 2019 году, в решающей серии победив «Авангард» (4-0). «Металлург» одерживал победу в Кубке Гагарина в 2014 и 2016 годах, выиграв серии у «Льва» (4-3) и ЦСКА (4-3) соответственно.

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