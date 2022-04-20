«Спартак» продлил контракт с Талалуевым
Поделиться
Нападающий Илья Талалуев продлил контракт с московским «Спартаком», сообщает официальный телеграм-канал команды. Соглашение с хоккеистом носит двусторонний характер и рассчитано на два года.
В прошедшем сезоне Талалуев провёл 14 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них пять очков: забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. В плей-офф на его счету три матча.
Также хоккеист выступал в Высшей хоккейной лиге за фарм-клуб красно-белых воскресенский «Химик», где набрал 22 очка с учётом плей-офф. Суммарно хоккеист провёл 39 матчей, забил девять голов и отдал 13 результативных передач.
Напомним, «Спартак» покинул плей-офф КХЛ после поражения в серии со СКА во втором раунде со счётом 1-4.
Комментарии
- 20 апреля 2022
-
12:30
-
12:30
-
12:17
-
12:11
-
12:04
-
12:00
-
11:41
-
11:36
-
11:33
-
11:00
-
10:45
-
10:35
-
10:30
-
10:15
-
10:08
-
09:15
-
08:34
-
08:22
-
08:19
-
08:09
-
08:02
-
07:45
-
07:45
-
07:21
-
07:00
-
06:40
-
06:11
-
06:04
-
05:46
-
05:26
-
04:59
-
04:45
-
04:43
-
04:40
-
03:57
Партнерский контент