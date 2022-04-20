«Спартак» продлил контракт с Талалуевым

Нападающий Илья Талалуев продлил контракт с московским «Спартаком», сообщает официальный телеграм-канал команды. Соглашение с хоккеистом носит двусторонний характер и рассчитано на два года.

В прошедшем сезоне Талалуев провёл 14 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них пять очков: забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. В плей-офф на его счету три матча.

Также хоккеист выступал в Высшей хоккейной лиге за фарм-клуб красно-белых воскресенский «Химик», где набрал 22 очка с учётом плей-офф. Суммарно хоккеист провёл 39 матчей, забил девять голов и отдал 13 результативных передач.

Напомним, «Спартак» покинул плей-офф КХЛ после поражения в серии со СКА во втором раунде со счётом 1-4.