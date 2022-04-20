Андрей Назаров вручил уникальный свитер с цифрой 600 на спине болельщику ХК «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» среди участников клубной Программы лояльности провёл аукцион, на который был выставлен уникальный свитер Андрея Назарова с цифрой 600 на спине. Этот свитер был вручён главному тренеру «Сочи» в октябре прошлого года перед домашним матчем с «Авангардом», который стал для специалиста шестисотым в Континентальной хоккейной лиге. Победителем аукциона стал давний болельщик «леопардов» Алексей Краснов, который болеет за клуб на протяжении всех восьми сезонов его истории. Для получения эксклюзивного джерси болельщику пришлось расстаться с 6000 баллами, заработанными в течение сезона в программе лояльности.
Сегодня перед очередной тренировкой во дворце спорта «Большой» Андрей Назаров лично вручил памятный свитер победителю и оставил на джерси размашистый автограф. Также в знак благодарности за преданность клубу главный тренер подарил болельщику игровую клюшку с автографом и большую упаковку фирменной воды ХК «Сочи». Главный тренер «леопардов» поблагодарил всех болельщиков за поддержку в нынешнем сезоне, пообещав, что в следующем команда под его руководством вновь будет демонстрировать яркий и содержательный хоккей.
Фото: Пресс-служба ХК «Сочи»
Фото: Пресс-служба ХК «Сочи»
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