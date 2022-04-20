Зубов заявлен главным тренером сборной России на товарищеские матчи с Беларусью

Пресс-служба Федерации хоккея России объявила тренерский штаб на выставочные матчи со сборной Беларуси и на турнир в Санкт-Петербурге. Главным тренером национальной команды заявлен Сергей Зубов.
В тренерский штаб также вошли Андрей Разин и Александр Титов. Тренером вратарей будет Андрей Комиссаров.
Напомним, сборная России 1 и 2 мая проведёт товарищеские матчи со сборной Беларуси в Туле. Кроме того, в мае российская сборная проведёт матчи с молодёжной командой и сборной Беларуси на турнире в Санкт-Петербурге.
На Олимпийских играх в Пекине (Китай) сборную России возглавлял Алексей Жамнов.
Состав:
Вратари: Максим Третьяк (ХК «Сочи»), Дмитрий Николаев (СКА), Вячеслав Пекса («Ак Барс»).
Защитники: Егор Брютов (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Никита Седов, Никита Смирнов (все – СКА), Даниил Мисюль («Локомотив»), Илья Морозов («Сибирь»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Егор Савиков («Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Макар Хабаров («Северсталь»).
Нападающие: Данил Алалыкин, Данил Башкиров, Алексей Пустозёров (все – «Салават Юлаев»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Максим Кирилейченко, Егор Кузьминов, Прохор Полтапов (все – ЦСКА), Максим Кровяков, Матвей Мичков, Кирилл Танков, Никита Чибриков (все – СКА), Илья Сафонов («Ак Барс»), Никита Тертышный («Трактор»), Марат Хайруллин («Нефтехимик»).
23 апреля команда соберётся в Новогорске, а 30 апреля отправится в Тулу.
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