Абрамов сравнял счёт в матче «Металлурга» и ЦСКА

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит второй матч финала Кубка Гагарина. «Металлург» принимает ЦСКА. В эти минуты идёт второй период встречи.



На шестой минуте матча счёт открыл Филипп Майе. Ему ассистировали Артём Земчёнок и Николай Голдобин, «Металлург» повёл в счёте. Но в начале второй двадцатиминутки гости отыгрались. На 22-й минуте Виталий Абрамов восстановил равновесие в счёте. Армейцы организовали быструю атаку, Карнаухов от борта сделал пас на Абрамова, который принял шайбу и бросил в дальнюю девятку.



Напомним, счёт в серии 1-0 в пользу ЦСКА. Первая встреча команд также проходила в Магнитогорске.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Металлург» — ЦСКА.

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