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«Металлург» обыграл ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина, сравняв счёт в серии

«Металлург» обыграл ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина, сравняв счёт в серии
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В Магнитогорске завершился второй матч финальной серии Кубка Гагарина. «Металлург» на стадионе «Металлург-Арена» принимал ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.

На шестой минуте матча счёт открыл Филипп Майе. Ему ассистировали Артём Земчёнок и Николай Голдобин, «Металлург» повёл в счёте. Но в начале второй двадцатиминутки гости отыгрались. На 22-й минуте Виталий Абрамов восстановил равновесие в счёте. Армейцы организовали быструю атаку, Карнаухов от борта сделал пас на Абрамова, который принял шайбу и бросил в дальнюю девятку.

После этого команды обменялись заброшенными шайбами, которые разделили лишь семь секунд. Сперва отличился Линус Хультстрём, а затем Михаил Григоренко сравнял счёт. Примечательно, что вскоре после этого «Магнитку» вывел вперёд Архип Неколенко. ЦСКА удалось отыграться на 32-й минуте. Антон Слепышев после передачи Плотникова забросил шайбу в ворота. После этого ещё по шайбе забросили Денис Зернов и Брендан Лайпсик. Шестую шайбу хозяев в матче забросил Голдобин, оформивший дубль. На последних минутах Константин Окулов сумел сократить отставание в счёте.

Благодаря этому результату счёт в серии сравнялся — 1-1.

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 2-й матч
20 апреля 2022, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Майе (Земчёнок, Голдобин) – 06:07 (5x5)   1:1 Абрамов (Карнаухов) – 22:24 (5x5)   2:1 Хультстрём (Хабаров, Майе) – 24:44 (5x5)   2:2 Григоренко (Сергеев, Каменев) – 24:51 (5x5)   3:2 Неколенко – 25:28 (5x5)   3:3 Слепышев (Плотников) – 31:57 (5x5)   4:3 Зернов (Карпов, Никонцев) – 35:52 (5x5)   5:3 Лайпсик (Майе) – 37:55 (5x5)   6:3 Голдобин (Майе, Лайпсик) – 53:08 (5x5)   6:4 Окулов (Плотников, Абрамов) – 59:15 (5x4)
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