И. Воробьёв — о победе 6:4: «Металлург» должен быть ещё лучше. Но мы разберёмся

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги второго матча финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА. Встреча закончилась победой «Металлурга» со счётом 6:4. «Магнитка» сравняла счёт в серии — 1-1.



«Классная игра! Я бы сказал, с обеих сторон. Очень интересная, достойная финала. Мы сегодня нашли пути к воротам и победили. «Металлург» должен быть ещё лучше. У ЦСКА короткие смены, они здорово накладывают, некоторые смены после заброшенных шайб мы сыграли не так, как хотелось бы. Но мы разберёмся», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Отметим, что только во втором периоде команды забросили семь шайб. Первый матч команды провели также в Магнитогорске, теперь серия переместится в Москву.