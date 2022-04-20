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Форвард «Металлурга» Майе вышел на первое место в гонке бомбардиров

Форвард «Металлурга» Майе вышел на первое место в гонке бомбардиров
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Нападающий «Металлурга» Филипп Майе набрал очередные очки в КХЛ. Форвард сделал три результативные передачи и забросил одну шайбу во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу «Магнитки».

Майе открыл счёт в этом матче на седьмой минуте. В дальнейшем он ассистировал Линусу Хультстрёму, Брендану Лайпсику и Николаю Голдобину.

Майе в 18 матчах плей-офф набрал 19 очков. Он забросил семь шайб и сделал 12 результативных передач. Второе место в списке занимают его одноклубники Лайпсик и Голдобин. Оба набрали по 17 баллов за результативность.

Счёт в серии ЦСКА и «Металлурга» сравнялся — 1-1. Далее команды проведут два матча в Москве.

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