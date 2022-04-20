Разин прокомментировал своё включение в тренерский штаб сборной России

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин, который был включён в тренерский штаб сборной России на майские товарищеские матчи с Беларусью, рассказал, когда получил приглашение от национальной команды.
«Звонок из Федерации хоккея России был больше месяца назад. Спросили моё мнение, готов ли поехать в сборную вторым тренером. Я дал согласие.
В сборную приглашены Макар Хабаров и Никита Гуслистов из «Северстали»? Мы распустили команду на следующий день, как выбыли из плей-офф. Каждый держал в форме сам себя, поэтому то, в каком состоянии они приедут в сборную, будет зависеть от них. Я видел Макара во Дворце спорта, он тренировался, и Никиту Гуслистова.
Я не думаю, что они приедут совсем разобранными, понятно, что они тренировались не на максимуме и не в идеальной форме», — цитирует тренера ТАСС.
- 20 апреля 2022
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