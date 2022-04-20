Денис Зернов: «Металлургу» есть над чем работать, будем разбирать ошибки
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Форвард «Металлурга» Денис Зернов прокомментировал победу своей команды во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 6:4.
«Голевая игра получилась. Здорово, что забили много голов, но и много пропустили. Есть над чем работать. Завтра будем разбирать ошибки.
Семь шайб за период? Да, очень голевой второй период. В прошлом матче мы проиграли второй период и проиграли матч. Главное было не проиграть второй отрезок, что мы и сделали.
Приятно, когда выигрываешь, и без разницы, много шайб или мало. Победа есть победа», — приводит слова Зернова пресс-служба «Металлурга».
«Металлург», одержав победу, сравнял счёт в серии — 1-1. Теперь команды продолжат борьбу уже в Москве.
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