Грудинин: ЦСКА немного свои моменты упустил, мы пропустили ненужные шайбы
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Защитник ЦСКА Владимир Грудинин прокомментировал результат второго матча финала Кубка Гагарина с «Металлургом». Встреча, проходившая в Магнитогорске, завершилась победой хозяев со счётом 6:4.
«Тяжёлая игра. Это финал – здесь все игры очень важные, каждый момент важен. Сегодня немного свои моменты упустили, сделали ошибки, пропустили ненужные шайбы. Из-за этого такой результат.
Было ли раньше, что семь шайб за период? В молодёжном, конечно, было. Но во взрослом хоккее за мою не столь длинную карьеру такого ещё не было.
Все уже привыкли. Все опытные по играм в плей-офф, знают режим игр плей-офф. Третий матч будет совсем иной. На следующий день отдохнём, и будет другая игра», — цитирует Грудинина пресс-служба «Металлурга».
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