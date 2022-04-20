Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Грудинин: ЦСКА немного свои моменты упустил, мы пропустили ненужные шайбы

Грудинин: ЦСКА немного свои моменты упустил, мы пропустили ненужные шайбы
Комментарии

Защитник ЦСКА Владимир Грудинин прокомментировал результат второго матча финала Кубка Гагарина с «Металлургом». Встреча, проходившая в Магнитогорске, завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

«Тяжёлая игра. Это финал – здесь все игры очень важные, каждый момент важен. Сегодня немного свои моменты упустили, сделали ошибки, пропустили ненужные шайбы. Из-за этого такой результат.

Было ли раньше, что семь шайб за период? В молодёжном, конечно, было. Но во взрослом хоккее за мою не столь длинную карьеру такого ещё не было.

Все уже привыкли. Все опытные по играм в плей-офф, знают режим игр плей-офф. Третий матч будет совсем иной. На следующий день отдохнём, и будет другая игра», — цитирует Грудинина пресс-служба «Металлурга».

Новость по теме
Денис Зернов: «Металлургу» есть над чем работать, будем разбирать ошибки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022