Денис Зернов: «Металлург» здорово реализовал те моменты, которые у нас были

Форвард «Металлурга» Денис Зернов подвёл итог второго матча финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА. Встреча, проходившая в Магнитогорске, закончилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.



«Да, ЦСКА уже четвёртый год подряд играет в финале. Системная, хорошая команда, они ничуть не хуже стали играть, если сравнивать с прошлым годом. Поэтому тяжело сравнивать, но, наверное, похожие команды.



За счёт чего системность разболтали? Здорово реализовали те моменты, которые были у нас», — приводит слова Зернова пресс-служба «Металлурга».

Благодаря этой победе «Металлург» сравнял счёт в серии — 1-1. Теперь команды продолжат борьбу за Кубок Гагарина уже в Москве.

Ранее в финале Западной конференции ЦСКА обыграл СКА, а «Металлург» был сильнее «Трактора» в финале Восточной конференции.