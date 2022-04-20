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Названа зарплата, которую «Салават Юлаев» предлагает Паскуале

Названа зарплата, которую «Салават Юлаев» предлагает Паскуале
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Голкипер Эдди Паскуале получил предложение от «Салавата Юлаева», сообщает «ГорОбзор». По данным источника, уфимцы предлагают вратарю контракт с зарплатой около 75 млн рублей в год.

В настоящее время Паскуале выступает за «Локомотив». Его контракт с ярославским клубом рассчитан до 30 апреля 2023 года.

В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Паскуале провёл 38 матчей. Коэффициент надёжности голкипера составил 1,99. Процент отражённых бросков — 91,6%. В плей-офф Паскуале отразил 85,4% бросков в двух матчах.

Ранее появились слухи, согласно которым «Локомотив» планирует разорвать контракт с канадским голкипером. Сам хоккеист пока никак не комментировал ситуацию со своим будущим.

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