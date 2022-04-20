Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Флориды» Харт больше не сыграет до конца сезона

Голкипер «Флориды» Харт больше не сыграет до конца сезона
Комментарии

Голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт больше не сможет сыграть в нынешнем сезоне, сообщает пресс-служба клуба. Вратарь получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз».

В нынешнем сезоне 23-летний канадский вратарь принял участие в 45 матчах. Коэффициент надёжности вратаря составил 3,16 при 90,5% отражённых бросков. Контракт голкипера рассчитан до конца сезона-2023/2024, его зарплата составляет почти $ 4 млн.

«Филадельфия» занимает лишь 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда уже лишилась шансов на выход в плей-офф.

Следующий матч «лётчики» проведут 22 апреля. Их соперниками будет «Монреаль Канадиенс».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022