Голкипер «Флориды» Харт больше не сыграет до конца сезона

Голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт больше не сможет сыграть в нынешнем сезоне, сообщает пресс-служба клуба. Вратарь получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз».



В нынешнем сезоне 23-летний канадский вратарь принял участие в 45 матчах. Коэффициент надёжности вратаря составил 3,16 при 90,5% отражённых бросков. Контракт голкипера рассчитан до конца сезона-2023/2024, его зарплата составляет почти $ 4 млн.



«Филадельфия» занимает лишь 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда уже лишилась шансов на выход в плей-офф.

Следующий матч «лётчики» проведут 22 апреля. Их соперниками будет «Монреаль Канадиенс».