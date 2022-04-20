Голкипер «Флориды» Харт больше не сыграет до конца сезона
Поделиться
Голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт больше не сможет сыграть в нынешнем сезоне, сообщает пресс-служба клуба. Вратарь получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз».
В нынешнем сезоне 23-летний канадский вратарь принял участие в 45 матчах. Коэффициент надёжности вратаря составил 3,16 при 90,5% отражённых бросков. Контракт голкипера рассчитан до конца сезона-2023/2024, его зарплата составляет почти $ 4 млн.
«Филадельфия» занимает лишь 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда уже лишилась шансов на выход в плей-офф.
Следующий матч «лётчики» проведут 22 апреля. Их соперниками будет «Монреаль Канадиенс».
Комментарии
- 20 апреля 2022
-
23:45
-
23:21
-
22:30
-
21:55
-
21:47
-
21:28
-
21:18
-
20:42
-
20:37
-
20:13
-
20:10
-
20:09
-
20:08
-
20:07
-
20:01
-
19:49
-
19:27
-
18:40
-
18:32
-
18:21
-
18:13
-
18:09
-
18:01
-
17:35
-
17:17
-
16:40
-
16:11
-
15:56
-
15:30
-
14:45
-
14:41
-
14:05
-
14:03
-
13:30
-
13:15
Партнерский контент