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Кузнецов с передачи Овечкина открыл счёт в матче с «Вегасом»

Кузнецов с передачи Овечкина открыл счёт в матче с «Вегасом»
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В эти минуты в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 0:1.

Уже на 7-й минуте матча гости вышли вперёд благодаря результативным действиям российского дуэта. Российский нападающий Евгений Кузнецов забросил 24-ю шайбу в сезоне с передачи соотечественника Александра Овечкина. Также россиянам пасом помог американский защитник Ник Дженсен.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 75 матчах, в которых записал в свой актив 48 голов и сделал 40 результативных передач.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 96 очков. «Вегас», в свою очередь, занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 87 очков.

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